Mangold AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mangold AB präsentierte in der am 08.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 23,30 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,30 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 74,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 62,3 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at