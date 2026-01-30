Mangold AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mangold AB gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,90 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 8,70 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mangold AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 57,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 53,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48,30 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 244,50 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 225,48 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at