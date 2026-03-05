Manhattan Associates Board Approves Expansion Of Share Repurchase Program, Stock Up

(RTTNews) - Manhattan Associates, Inc. (MANH), Thursday announced that its Board has approved the expansion of share repurchase program to $500 million from $100 million, effective immediately.

The company may make repurchases in the open market or otherwise in those quantities, at those prices, and in a manner, and on terms and conditions, as management determines are in the best interests of the company.

Currently, MANH is moving up 3.21 percent, to $148.15 on the Nasdaq.