Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|
05.03.2026 18:33:15
Manhattan Associates Board Approves Expansion Of Share Repurchase Program, Stock Up
(RTTNews) - Manhattan Associates, Inc. (MANH), Thursday announced that its Board has approved the expansion of share repurchase program to $500 million from $100 million, effective immediately.
The company may make repurchases in the open market or otherwise in those quantities, at those prices, and in a manner, and on terms and conditions, as management determines are in the best interests of the company.
Currently, MANH is moving up 3.21 percent, to $148.15 on the Nasdaq.
