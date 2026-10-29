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29.10.2026 06:31:29
Manhattan Associates gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Manhattan Associates präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manhattan Associates 0,960 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 306,2 Millionen USD – ein Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Manhattan Associates 275,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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