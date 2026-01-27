Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|
27.01.2026 22:36:42
Manhattan Associates Inc. Announces Climb In Q4 Income
(RTTNews) - Manhattan Associates Inc. (MANH) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $51.95 million, or $0.86 per share. This compares with $48.01 million, or $0.77 per share, last year.
Excluding items, Manhattan Associates Inc. reported adjusted earnings of $73.31 million or $1.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.7% to $270.38 million from $255.80 million last year.
Manhattan Associates Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.95 Mln. vs. $48.01 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.77 last year. -Revenue: $270.38 Mln vs. $255.80 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Manhattan Associates Inc.
|135,00
|-8,78%