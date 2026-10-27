Manhattan Associates Inc. Q3 Profit Advances

(RTTNews) - Manhattan Associates Inc. (MANH) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $61.344 million, or $1.04 per share. This compares with $58.633 million, or $0.96 per share, last year.

Excluding items, Manhattan Associates Inc. reported adjusted earnings of $91.299 million or $1.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.0% to $306.187 million from $275.795 million last year.

Manhattan Associates Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $61.344 Mln. vs. $58.633 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.96 last year. -Revenue: $306.187 Mln vs. $275.795 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.54 To $ 5.56 Full year revenue guidance: $ 1.176 B To $ 1.178 B