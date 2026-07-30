Manhattan Associates öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manhattan Associates lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 297,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at