Manhattan Associates stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Manhattan Associates hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,850 USD je Aktie in den Büchern standen.

Manhattan Associates hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 282,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 262,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at