Manhattan Associates verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Manhattan Associates hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 270,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 255,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,51 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,08 Milliarden USD – ein Plus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Manhattan Associates 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

