Manhattan Bridge Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Manhattan Bridge Capital ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manhattan Bridge Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Manhattan Bridge Capital hat ein EPS von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,110 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Manhattan Bridge Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at