Manhattan Bridge Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Manhattan Bridge Capital hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Manhattan Bridge Capital im vergangenen Quartal 2,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Manhattan Bridge Capital 2,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at