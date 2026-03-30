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30.03.2026 06:31:29

Manhattan Bridge Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Manhattan Bridge Capital hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Manhattan Bridge Capital 0,120 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Manhattan Bridge Capital in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,450 USD beziffert, während im Vorjahr 0,490 USD je Aktie in den Büchern standen.

Manhattan Bridge Capital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,67 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,69 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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