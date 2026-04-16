Manhattan Bridge Capital Aktie
WKN DE: A0Q67J / ISIN: US5628031065
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16.04.2026 13:14:26
Manhattan Bridge Capital Inc. Announces Retreat In Q1 Profit
(RTTNews) - Manhattan Bridge Capital Inc. (LOAN) reported a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.27 million, or $0.11 per share. This compares with $1.37 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.8% to $2.07 million from $2.27 million last year.
Manhattan Bridge Capital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.27 Mln. vs. $1.37 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.12 last year. -Revenue: $2.07 Mln vs. $2.27 Mln last year.
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