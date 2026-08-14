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14.08.2026 06:31:29
Manho Rope Wire: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Manho Rope Wire ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manho Rope Wire die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 35,23 KRW gegenüber 10,30 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,14 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,56 Milliarden KRW umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 31,81 KRW. Im Vorjahr waren -110,100 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,22 Prozent auf 149,55 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Manho Rope Wire 152,95 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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