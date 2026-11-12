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12.11.2026 06:31:28
Manho Rope Wire gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Manho Rope Wire lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 108,00 KRW, nach 224,20 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 56,60 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 54,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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