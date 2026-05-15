Manho Rope Wire öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manho Rope Wire hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 8,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Manho Rope Wire einen Gewinn von -148,500 KRW je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Manho Rope Wire 37,67 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at