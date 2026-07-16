MANI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MANI hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MANI 13,34 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent auf 8,29 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at