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16.04.2026 06:31:29
MANI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
MANI hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 20,33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MANI noch ein Gewinn pro Aktie von 13,62 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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