15.01.2026 06:31:29
MANI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MANI lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 19,25 JPY gegenüber 16,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent auf 7,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
