MANI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MANI lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 19,25 JPY gegenüber 16,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent auf 7,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at