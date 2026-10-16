16.10.2026 06:31:29

MANI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MANI hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 16,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MANI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 73,47 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MANI 47,14 JPY je Aktie eingenommen.

MANI hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 33,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 29,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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