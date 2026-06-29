Legacy Holdings Aktie

Legacy Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067

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29.06.2026 09:23:20

Manifesta 16 Ruhr: The legacy of postwar churches

In the wake of the destruction of World War II, about 1000 new churches were built in the Ruhr region, but today many stand empty. Manifesta is exploring new ways to put them to use.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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