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18.05.2026 06:31:29
Maniker gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Maniker lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 56,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -60,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 99,73 Milliarden KRW – ein Plus von 30,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maniker 76,56 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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