Maniker hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Maniker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 55,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 28,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Maniker mit einem Umsatz von insgesamt 107,06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at