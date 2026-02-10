Maniker: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Maniker hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 17,79 KRW. Im letzten Jahr hatte Maniker einen Gewinn von -91,000 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79,84 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101,98 Milliarden KRW ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -5,000 KRW. Im Vorjahr waren -172,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 332,79 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 368,89 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at