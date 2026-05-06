Manila Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Manila Electric hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Manila Electric 0,320 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2,05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at