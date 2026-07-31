Manila Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Manila Electric präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Manila Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,72 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,70 PHP je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 162,93 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manila Electric 130,71 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at