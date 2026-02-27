27.02.2026 06:31:29

Manila Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Manila Electric präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 12,69 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manila Electric 10,74 PHP je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,56 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 114,94 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 45,36 PHP beziffert. Im Jahr zuvor waren 40,69 PHP je Aktie erzielt worden.

Manila Electric hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 497,33 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 470,36 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

