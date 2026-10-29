|
29.10.2026 06:31:29
Manila Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Manila Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,31 PHP, nach 11,70 PHP im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 159,33 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 126,55 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!