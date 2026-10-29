Manila Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Manila Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,31 PHP, nach 11,70 PHP im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 159,33 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 126,55 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at