Manila Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Manila Electric lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 11,70 PHP. Im letzten Jahr hatte Manila Electric einen Gewinn von 10,04 PHP je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 126,55 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manila Electric 117,95 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at