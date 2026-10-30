Manila Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Manila Electric hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Manila Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Manila Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,57 Milliarden USD im Vergleich zu 2,22 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at