Manila Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Manila Electric hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Manila Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Manila Electric mit einem Umsatz von insgesamt 2,22 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at