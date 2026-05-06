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06.05.2026 06:31:29
Manila Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Manila Electric hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 9,61 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Manila Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 9,27 PHP in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 120,78 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,51 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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