Manila Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Manila Electric hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,67 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manila Electric 2,32 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at