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11.11.2026 06:31:29
Manila Water Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Manila Water Company präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Manila Water Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 PHP je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,16 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 10,00 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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