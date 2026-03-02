Manila Water Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Manila Water Company ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manila Water Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 PHP. Im Vorjahresviertel hatte Manila Water Company 0,130 PHP je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,07 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Manila Water Company einen Umsatz von 9,03 Milliarden PHP eingefahren.

Manila Water Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,35 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,56 PHP je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 39,95 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahr hatte Manila Water Company 36,44 Milliarden PHP umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,09 PHP sowie einen Umsatz von 40,07 Milliarden PHP belaufen.

Redaktion finanzen.at