02.03.2026 06:31:29
Manila Water Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Manila Water Company hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,5 Millionen USD – ein Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Manila Water Company 155,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Manila Water Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,55 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 694,69 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 635,96 Millionen USD umgesetzt.
