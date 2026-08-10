Manila Water Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Manila Water Company hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 PHP je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 11,52 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manila Water Company 10,40 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at