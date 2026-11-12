Manila Water Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Manila Water Company hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 180,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Manila Water Company 175,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at