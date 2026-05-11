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11.05.2026 06:31:29
Manila Water Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Manila Water Company hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,21 PHP je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,56 Milliarden PHP – ein Plus von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Manila Water Company 9,48 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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