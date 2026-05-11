Manila Water Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Manila Water Company gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 179,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 163,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at