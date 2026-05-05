Manitowoc Aktie
WKN DE: A2JSM9 / ISIN: US5635714059
|
05.05.2026 22:46:59
Manitowoc Company Posts Narrower Loss In Q1
(RTTNews) - Tuesday, The Manitowoc Company, Inc. (MTW) announced the first-quarter financial results, reporting a net loss of $6.0 million, or $0.17 a share, compared to $6.3 million, or $0.18 a share, in the prior year.
On an adjusted basis, loss amounted to $4.6 million, or $0.13 a share, compared to $5.7 million, or $0.16 a share, in the previous year.
Net sales increased to $494.6 million from last year's $470.9 million.
In the after hours, MTW is trading at $12.12, down 11.34 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manitowoc Co Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Manitowoc Co Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Manitowoc Co Inc Registered Shs
|11,70
|7,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.