Manitowoc Company Posts Narrower Loss In Q1

(RTTNews) - Tuesday, The Manitowoc Company, Inc. (MTW) announced the first-quarter financial results, reporting a net loss of $6.0 million, or $0.17 a share, compared to $6.3 million, or $0.18 a share, in the prior year.

On an adjusted basis, loss amounted to $4.6 million, or $0.13 a share, compared to $5.7 million, or $0.16 a share, in the previous year.

Net sales increased to $494.6 million from last year's $470.9 million.

In the after hours, MTW is trading at $12.12, down 11.34 percent on the New York Stock Exchange.