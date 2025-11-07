Manitowoc gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Manitowoc gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Manitowoc im vergangenen Quartal 553,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Manitowoc 524,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at