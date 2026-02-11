|
Manitowoc stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Manitowoc hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 1,59 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 677,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 596,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,200 USD, nach 1,56 USD im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,89 Prozent auf 2,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
