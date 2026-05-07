Manitowoc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Manitowoc hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 470,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 494,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at