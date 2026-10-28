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28.10.2026 06:31:29
Mankind Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mankind Pharma lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 17,23 INR gegenüber 12,39 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,97 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,38 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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