Mankind Pharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mankind Pharma präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,90 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,45 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mankind Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 32,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 12,02 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 35,78 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at