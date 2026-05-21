Mankind Pharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mankind Pharma präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,20 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent auf 34,43 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 46,35 INR. Im Vorjahr hatte Mankind Pharma 49,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,96 Prozent auf 142,78 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 122,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at