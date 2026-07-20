Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
20.07.2026 14:56:19
Mann ragte mit dem Kopf heraus: Ryanair präsentiert mutmaßliche Ursache für zerstörtes Kabinenfenster
Am 10. Juli bricht plötzlich ein Kabinenfenster einer Ryanair-Maschine. Ein Mann wird fast herausgesogen. Er verdankt sein Leben seinem Sicherheitsgurt und anderen Passagieren. Was war die Ursache für das defekte Fenster? Mutmaßlich ein Fremdkörper, der von einem Triebwerk stammte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!