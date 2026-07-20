Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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20.07.2026 14:56:19

Mann ragte mit dem Kopf heraus: Ryanair präsentiert mutmaßliche Ursache für zerstörtes Kabinenfenster

Am 10. Juli bricht plötzlich ein Kabinenfenster einer Ryanair-Maschine. Ein Mann wird fast herausgesogen. Er verdankt sein Leben seinem Sicherheitsgurt und anderen Passagieren. Was war die Ursache für das defekte Fenster? Mutmaßlich ein Fremdkörper, der von einem Triebwerk stammte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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