Mann stach in Murmansk auf russischen Gouverneur ein

(Reuters) - In Russland hat ein unbekannter Angreifer den Gouverneur der russischen Arktisregion Murmansk in den Bauch gestochen.

Wie mehrere russische Nachrichtenagenturen am Donnerstagabend berichteten, griff der Mann den Gouverneur Andrei Tschibis an, als dieser aus einer Sitzung im Rathaus von Apatity, südlich der nördlichen Hafenstadt Murmansk kam. "Es gab einen bewaffneten Angriff und er erlitt eine Stichwunde im Bauch. Der Angreifer wurde festgenommen", zitierten die Agenturen den Pressedienst des Gouverneurs. Der Gouverneur war bei Bewusstsein und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Über ein mögliches Motiv für den Überfall machten die Behörden keine Angaben. Ein bewaffneter Angriff auf einen Beamten ist in Russland relativ selten. Insbesondere in einer arktischen Region wie Murmansk, die etwa 1500 km nördlich von Moskau liegt.

