18.02.2026 06:31:28
Mannai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mannai hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 QAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 QAR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,70 Milliarden QAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mannai 1,49 Milliarden QAR umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,590 QAR gegenüber 0,380 QAR je Aktie im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Mannai im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,18 Milliarden QAR im Vergleich zu 5,56 Milliarden QAR im Vorjahr.
